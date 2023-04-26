Подмосковье 26 апреля 2023, 18:45 Строительство распределительных газопроводов по президентской программе началось в 21 населенном пункте Подмосковья Мособлгаз

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Распределительные газопроводы строят в 21 населенном пункте Московской области. Всего за год про программе «Социальная газификация» в регионе проложат 778 километров новых газопроводов, что позволит провести голубое топливо в дома более 30 тысяч жителей Подмосковья.

На данный момент работы ведутся в деревне Горетовка (Солнечногорск), деревне Степаньково (Шаховская), поселке Любучаны (Чехов), селе Растуново (Домодедово) и других населенных пунктах.

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Социальная газификация стартовала в июне 2021 года. За это время «Мособлгаз» догазифицировал свыше 2,8 тысячи населенных пунктов и построил более трех тысяч километров газовых сетей. Узнать, вошла ли конкретная территория в президентскую программу, а также подать заявку на подключение можно на сайте «Мособлгаза».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что по программе социальной газификации жители Подмосковья могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.

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