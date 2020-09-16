Второй этап строительства путепровода через Ленинградское шоссе стартовал в Солнечногорске

В Солнечногорске продолжается строительство путепровода через Ленинградское шоссе. Рабочие уже завершили первый этап надвижки пролетного строения. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры

Строители выполнили надвижку пролетного строения до второй опоры будущего путепровода. Теперь рабочие приступят ко второму этапу работ.

«В рамках второго этапа будет проведена надвижка через Ленинградское шоссе до четвертой опоры. В общей сложности необходимо надвинуть 640 тонн металлоконструкций, из которых порядка 240 тонн уже реализовано. Высота пролетного строения составит 1,9 метра. Полностью соединить пролеты путепровода планируется в середине октября. Строительство развязки завершится во втором квартале 2021 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры

Он отметил, что развязка будет продолжением построенной в 2018 году дороги М10 «Россия» — «Ложки-Поварово-Пятница». Путепровод улучшит транспортную доступность индустриального парка «Есипово», где находится завод автомобилей «Мерседес»».

Строители также отсыпают на участке земляное полотно на съездах, переустраивают сети связи, устанавливают фонари по М10. Помимо этого, рабочие установят шумозащитные экраны и проложат новые инженерные коммуникации.