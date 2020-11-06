Строительство нового детского сада и кооператива «Светлый» проверили в Лосино-Петровском

В подмосковном Лосино-Петровском округе проверили строительство социальных объектов и благоустройство территорий. В рейд отправились глава муниципалитета Иван Курданин и депутат Госдумы Максим Сураев.

Первой точкой маршрута стал детский сад на Октябрьской улице. Его достроят уже к концу декабря. Он примет 330 ребят. Дня, когда учреждение откроют, жители ждут давно. Сроки окончания работ не раз переносили из-за подрядчика или нарушений санитарных норм.

На строительной площадке уже приступили к отделке, а впереди благоустройство территории. Работы завершат к концу 2020 года. Это отметила начальник Управления социальной сферы округа Валентина Тропанец.

Открыть планируем в 2021 году. Мы готовимся к этому мгновению. Для нас это очень радостное событие, долгожданный детский сад. Большое количество детей стоят в очереди Валентина Тропанец.

На сегодняшний день, по ее словам, это 170 малышей в возрасте от двух до трех лет. Они уже готовы пойти в детский сад.

А вторая точка маршрута — жилищно-строительный кооператив «Светлый». Это долгострой на улице Кирова. Но сейчас все работы здесь завершаются. Стройку заморозили с 2008 года, и обманутые дольщики ждут свои квартиры. В этом году за дело взялся новый инвестор: на площадке возобновили работы.

И третья точка пути — благоустройство городского парка. Сегодня там возводят амфитеатр, прокладывают дорожки, устанавливают фонари и камеры видеонаблюдения. Такой парк станет не только местом прогулок, но и дополнительной площадкой для учеников детской спортивной школы.

«Безусловно, мы будем сотрудничать. Это плюс ко всему, что у нас уже есть. Сюда добавятся и лыжня с беговыми дорожками. Будем реализовывать программу „Активное долголетие“», — рассказал директор местной ДЮСШ Дмитрий Мельников.

Но прогулка представителей законодательной и исполнительной власти — пока новый формат для округа. Понять, куда двигаться дальше, быстрее вне кабинета — в неформальном разговоре. Это подчеркнул глава округа Иван Курданин.

Конечно, такой диалог важен и конструктивен. В первую очередь для того, чтобы мы, будучи командой губернатора, смогли показать, чего уже достигли в этом году Иван Курданин.

В Лосино-Петровском предлагают распространить формат таких прогулок и на другие городские округа. О значимости подобных мероприятий рассказал и депутат Максим Сураев.

«Это очень интересно и познавательно. Но самое главное то, что глава с депутатом своими ногами ходят по объектам, смотрят на проблемы и перспективы. Одно дело — сидеть у себя в кабинете, но другое — выйти и посмотреть, пощупать, своими глазами все увидеть», — отметил он.