Строительство пристройки к школе на улице Юннатов в Балашихе близится к завершению

Строительство пристройки к школе № 8 на улице Юннатов завершили на 85%. Об этом рассказал первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев во время выездного совещания на объекте.

Сергей Юров вместе с первым заместителем и представителями администрации городского округа осмотрел новое здание школы № 8, пообщался с директором образовательного учреждения и подрядчиком. Глава Балашихи поручил увеличить количество рабочих, занятых благоустройством территории у пристройки.

«Были отставания по графику производства работ. Сейчас увеличено количество техники и строителей. Общий процент готовности — порядка 85%. Планируем полностью завершить все строительно-монтажные работы до конца года», — сказал первый заместитель главы Балашихи Серей Лукичев.

Он добавил, что количество строителей составляет 280 человек. Завершаются отделочные работы. Подрядчик полностью переведен на двухсменный режим работы.

Пристройка к школе № 8 на улице Юннатов рассчитана на 600 мест, она позволит полностью ликвидировать вторую смену в образовательном учреждении. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование».

В первом квартале 2021 года планируется начать учебный процесс в здании пристройки.