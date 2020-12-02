facebook_pixel
    02 декабря 2020, 19:17

    Строительство пристройки к школе на улице Юннатов в Балашихе близится к завершению

    Анастасия Максимовских

    Строительство пристройки к школе № 8 на улице Юннатов завершили на 85%. Об этом рассказал первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев во время выездного совещания на объекте.
    Строительство пристройки к школе на улице Юннатов в Балашихе близится к завершению

    Сергей Юров вместе с первым заместителем и представителями администрации городского округа осмотрел новое здание школы № 8, пообщался с директором образовательного учреждения и подрядчиком. Глава Балашихи поручил увеличить количество рабочих, занятых благоустройством территории у пристройки.

    «Были отставания по графику производства работ. Сейчас увеличено количество техники и строителей. Общий процент готовности — порядка 85%. Планируем полностью завершить все строительно-монтажные работы до конца года», — сказал первый заместитель главы Балашихи Серей Лукичев.

    Он добавил, что количество строителей составляет 280 человек. Завершаются отделочные работы. Подрядчик полностью переведен на двухсменный режим работы.

    Пристройка к школе № 8 на улице Юннатов рассчитана на 600 мест, она позволит полностью ликвидировать вторую смену в образовательном учреждении. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование».

    В первом квартале 2021 года планируется начать учебный процесс в здании пристройки.