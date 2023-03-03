Подмосковье 03 марта 2023, 00:08 Строительство пристройки к Глебовской школе в Истре завершили

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В Истре завершили строительный этап по блоку начальных классов Глебовской школы. Он рассчитан на 400 человек. Уроки в новом здании для учеников младших классов начнут с 10 апреля.

Глава городского округа Татьяна Витушева в ходе рабочего выезда проконтролировала, как специалисты выполнили работы.

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Разрешение на строительство объекта выдали еще в 2019 году. Однако реализация проекта сильно затянулась из-за недобросовестных подрядчиков.

Несмотря на трудности, за него взялась одна из лучших компаний-подрядчиков в Подмосковье, благодаря чему все работы здесь сделали на совесть.

Школу построили по индивидуальному проекту. С 10 апреля блок начальных классов откроет двери для учеников. Для детей все готовы новая библиотеке, большой спортивный зал, просторные классы. Актовый зал и столовая рассчитаны на 400 человек, что позволит и проводить большие мероприятия, и обеспечить единовременные завтраки и обеды для всех учащихся.

На втором этапе сдачи объекта займутся благоустройством территории школы. Работы стартуют с наступлением благоприятных погодных условий. Завершат их к концу июня.

Блок начальных классов позволит «разгрузить» основное здание Глебовской школы, где сейчас обучаются более 900 ребят. С его открытием обучение полностью переведут в одну смену. С вводом пристройки в эксплуатацию в основном здании оборудуют предметные кабинеты и комнаты детских инициатив.