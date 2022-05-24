Строительство присоединительного водовода к поселку Зеленый и деревне Щемилово возобновили

В рамках федеральной программы «Чистая вода» возобновлены работы по строительству присоединительного водовода от Восточной системы водоснабжения к поселку Зеленый и деревне Щемилово. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

В связи с этим уже в июне свыше пяти тысяч жителей указанных населенных пунктов, которые расположены в Богородском городском округе, смогут пользоваться повсеместно доброкачественной питьевой водой.

Необходимость строительства водовода была обусловлена, в первую очередь, высоким содержанием железа в действующих источниках по результатам проведенной проверки воды. С целью улучшения показателей системы водоснабжения, создания перспектив для дальнейшего развития населенных пунктов было принято решение о строительстве водовода Антон Велиховский Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Под техническим контролем подведомственной организации регионального министерства ЖКХ Государственное унитарное предприятие Московской области «Коммунальные системы Московской области» с февраля 2021 года осуществляются работы по строительству присоединительного водовода от насосной станции № 9 Восточной системы водоснабжения к вышеуказанным населенным пунктам.

Работы приостановили из-за повторного прохождения экспертизы откорректированной проектной документации. Объект имеет протяженность 7 942,1 метра, а его пропускная способность составляет четыре тысячи кубометров в сутки.

В настоящее время работы на объекте возобновлены: ведутся подготовительные работы по проведению гидравлических испытаний трубопровода, направленные на определение прочности и герметичности системы. После успешной опрессовки системы новая нитка присоединительного водовода будет введена в эксплуатацию. Запуск системы запланирован на конец мая Антон Велиховский

Выполнение мероприятий, которые направлены на улучшение качества коммунальных услуг для жителей Богородского городского округа, продолжает ГУП МО «КС МО». Ключевым направлением остается реализация государственной региональной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Строительство водовода, о котором идет речь, проходит в рамках государственной программы «Чистая вода» с целью улучшить показатели системы водоснабжения в указанных населенных пунктах.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в пресс-службу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области по телефону +7 (498) 602-19-32, или написав электронное письмо на почту: gkhmopress@gmail.com.

Подробности о программе и о работе регионального министерства ЖКХ можно узнать на официальном сайте или в Telegram-канале.