Подмосковье 14 сентября 2023, 18:58 Строительство православного храма на улице Семашко в Мытищах завершится в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Строительство православного храма началось на территории Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана. Его возведут к 100-летию санитарно-эпидемиологической службы России. Одновременно храм смогут посещать 300 прихожан.

Согласно проекту здание представляет собой одноглавую церковь со звонницей, высота от пола до сферы под крестом достигает почти 27 метров. На объекте задействуют акустические системы для реверберации звука, что обеспечит разборчивость речи при проведении церковных служб.

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Для людей с ограниченными возможностями здоровья будут предусмотрены пандусы, два адаптированных входа и десять парковочных мест. Для слабовидящих установят предупредительные тактильные указатели. На прилегающей к храму территории организуют зону отдыха. Завершить строительство планируется летом 2024 года.

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