Строительство последнего участка ЦКАД в Подмосковье завершено на 92%

В Подмосковье продолжается строительство последнего участка ЦКАД. Сейчас дорога готова уже на 92%. Об этом в эфире программы «Неделя в городе» рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

Не отставая от графика, строители продолжают возведение последнего участка ЦКАД. Сейчас он готов почти на 92%. Дорога уже принимает на себя весь транзитный трафик, полностью меняя логистику. Благодаря ей жители больше не увидят пробок на въезде в столицу и бесконечного скопления грузовиков в области.

«ЦКАД — важнейшая дорога, которая выведет огромное количество автомобилей — десятки тысяч в сутки — из мегаполиса. Также летом она заработает полностью, осталось 25 километров. Для нас это ключевые проекты. Но и дальше мы не останавливаемся, потому что города растут, прибавляется население», — рассказал губернатор.

Как он отметил, все это нуждается в активном развитии инфраструктуры, чтобы обеспечить перемены в качестве жизни. ЦКАД позволит соединиться городам Подмосковья. Центральная кольцевая автодорога пролегает в 50 километрах от МКАД. Протяженность — 336 километров, 260 из которых будут платными.