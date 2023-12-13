13 декабря 2023, 17:34
Строительство поликлиники в ЖК «Ивановские Дворики» в Серпухове вышло на финишную прямую
Минстрой Подмосковья проверил ход строительства новой поликлиники в Серпухове. В здании заканчивается ремонт. Здесь устанавливают мебель и подключают оборудование.
Сейчас на объекте трудятся более 190 рабочих и пять машин спецтехники. Завершается устройство входных групп, монтаж слаботочных сетей, сантехнические работы и монтаж внутренних инженерных сетей. Во дворе проводят благоустройство, а в здании собирают мебель.
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Поликлиника спроектирована по новому стандарту. В детском и взрослом отделениях будут принимать профильные специалисты. В здании есть клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты для реабилитации и функциональной диагностики, конференц-зал и другие нужные помещения.
Планируемая мощность — 700 посещений в смену, 250 из них — дети.
В Подмосковье в 2024 году откроют еще 22 медицинских объекта. Об этом сообщили на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами.
Строительство
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