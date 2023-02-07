Подмосковье 07 февраля 2023, 10:31 Строительство поликлиники в Мытищах завершат раньше срока

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Строительство комплексной поликлиники для взрослых и детей в поселке Пироговском идет с опережением графика. Сейчас рабочие приступают к фасадным работам и установке окон. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена».

«На площадке более 70 рабочих и 4 единицы техники. Ведутся кровельные, отделочные работы. Продолжается монтаж узла теплового учета», — говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

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Прилегающую территорию также благоустроят: там появится парковка и зона отдыха.

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Ранее сообщалось, что строительство поликлиники завершится в марте 2024 года, сейчас сроки перенесли на третий квартал 2023 года. В медучреждении будут вести прием участковые терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты, откроются кабинеты функциональной диагностики, восстановительного лечения и профилактики.

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