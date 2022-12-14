Подмосковье 14 декабря 2022, 12:26 Строительство поликлиники в микрорайоне Подлипки в Коломне вышло на финишную прямую

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Специалисты Главного контрольного управления Московской области отметили высокую степень ремонтной готовности поликлиники в микрорайоне Подлипки в Коломне. Предположительно, строительство объекта завершится уже в 2022 году.

В коломенской поликлинике уже подключено водоснабжение и отопление, проведено электричество, запущены лифты. Специалисты также проверили работу системы аварийного оповещения. В настоящее время на объекте производятся финальные работы по монтажу оборудования и уборке помещений.

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Ожидается, что новая поликлиника существенно снизит нагрузку на функционирующие медучреждения городского округа, а также обеспечит пациентам полный спектр лечебно-профилактической помощи.

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