Подмосковье 13 сентября 2023, 21:26 Строительство поликлиники в микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове вышло на финишную прямую Телеканал «360»

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Строительство многопрофильной поликлиники продолжается в Серпухове. Завершены работы по устройству дренажной системы, рабочие готовятся приступить к чистовой отделке.

На объекте трудятся почти 150 рабочих. К этому дню на 90% выполнены фасадные работы, полностью застеклены все витражи, установлены двери. В ближайшее время рабочие приступят к чистовой отделке.

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Большое внимание уделят инфраструктуре учреждения. Здесь появятся детские игровые площадки, парковочные места для автомобилей и велосипедов, сеть пешеходных дорожек. Поликлиника будет соответствовать всем требованиям и современным стандартам. Новое медицинское учреждение планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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