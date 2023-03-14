Подмосковье 14 марта 2023, 14:40 Строительство поликлиники началось на Заречной улице в Лобне

Читать 360tv в

Работы по устройству котлована новой поликлиники на 600 посещений в смену начались в Лобне. Пятиэтажное здание планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2024 года.

В Минстрое Подмосковья сообщили, что площадь новой поликлиники превысит 11,7 тысячи квадратных метров. Здание будет пятиэтажным.

Реклама

Медучреждение построят по стандарту «Наша поликлиника». Здесь будут работать участковые терапевты, педиатры, профильные специалисты, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, взрослая и детская стоматология. Поликлинику оснастят современным оборудованием, включая КТ. Территорию благоустроят, сделают парковку, детскую площадку, зону отдыха.

Реклама

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация большой программы по строительству медицинских учреждений. Объекты стараются вводить в эксплуатацию с опережением сроков.