Строительство поликлиники для детей и взрослых началось в Серпухове

Поликлинику для детей и взрослых построят в Серпухове. Она появится в микрорайоне Ивановские дворики. Принимать там смогут по 700 пациентов за смену.

Новый медицинский центр планируют открыть в 2023 году. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса.

Подрядчик вышел на площадку и приступил к работам подготовительного этапа Минстрой Подмосковья.

Пациентов начнут принимать узкопрофильные специалисты и врачи общей практики. Внутри корпуса установят современное оборудование.

Внутренний дворик поликлиники озеленят. Там же обустроят парковку. Все работы выполнят по президентской программе «Здравоохранение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что масштабный медицинский центр с поликлиникой заработает в Сергиево-Посадском округе. Его откроют в городе Хотьково.