Строительство подземного перехода началось на Красной улице в Люберцах

Стройка подземного перехода началась в Люберцах в рамках реконструкции Октябрьского проспекта. Рабочие приступили к устройству котлована. Длина перехода составит 63 метра.

Источник фото: телеканал «360»

По сообщению МТДИ, реконструкция позволит увеличить пропускную способность проспекта на 35% и сократить время проезда на 20-30 минут. Работы проводят по поручению губернатора Андрей Воробьева по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Глава Минтранса Алексей Гержик отметил, что сейчас забивают ограждения котлована, в конце мяса начнут разрабатывать его, а в августе установят железобетонные конструкции. Ширина и высота перехода составят четыре метра.

Источник фото: телеканал «360»

«Переход будет оборудован четырьмя закрытыми лестничными сходами, которые обеспечат жителям доступ на чётную и нечётную стороны Октябрьского проспекта, а также на улицу Красную. Для маломобильных граждан предусмотрено устройство подъёмной платформы наклонного типа», — добавит министр.

Также на участке реконструируют ливневую канализацию, перестроят коммуникации и уложат новый асфальт. В сентябре следующего года планируют завершить устройство свай под опоры путепровода над перекрестками улиц Красной и Смирновской.

Первый этап реконструкции проводят на участке от пересечения улиц Власова и октябрьского проспекта до перехода к путепроводу через ж/д пути с поворотом на улицу Волковскую. Всего планируют построить два подземных перехода, три светофора и семь остановок общественного транспорта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил сделать дороги Подмосковья безопаснее.