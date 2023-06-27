Подмосковье 27 июня 2023, 15:33 Строительство подъездной дороги к образовательному центру «Сенеж» завершилось в Солнечногорске Минтранс Подмосковья

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В Солнечногорске завершились основные строительные работы подъездной дороги к образовательному центру «Мастерская управления „Сенеж“». В региональном Минтрансе отметили, что на покрытии уже нанесли разметку, а также установили дорожные знаки и обустроили прилегающие территории.

В округе появилась двухполосная автодорога с кольцевым пересечением в 1,3 километра. В рамках работ провели устройство пешеходной зоны и велодорожек, а также установили линию наружного освещения.

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Новая дорога улучшила транспортные связи между Ленинградским шоссе и образовательным центром.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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