Подъездную дорогу к деревне Богданиха начнут строить в Подмосковье в 2023 году

Подъездную дорогу к деревне Богданиха в Домодедове и Ленинском округе начнут проектировать этим летом. К строительству приступят в 2023 году, рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Новая подъездная дорога обеспечит устойчивое сообщение с Москвой и аэропортом Домодедово. Строительство актуально минимум для 370 тысяч человек.

Объект позволит нам разгрузить Володарское шоссе и улучшить транспортную доступность жителей Богданихи с учетом планирующейся жилой застройки Алексей Гержик.

Дорога будет актуальна для жителей деревень Чурилково, Шестово, Колычево, Куприяниха, Андреевское и не только.

Правительство Подмосковья выделило 9,4 миллиарда рублей на строительство.

Это будет четырехполосная дорога со съездами. Полностью ее планируют достроить ко второму кварталу 2026 года.

На новом участке пути появится три путепровода: через трассу А105, Южно-Лыткаринскую дорогу, а также в районе деревни Лукино.

Предусмотрят пешеходную зону, четыре автобусные остановки, велодорожки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах 2022 года.