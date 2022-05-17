Строительство под контролем: химчанам рассказали о ходе работ в бассейне СК «Родина»

Работы по реконструкции проводятся в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В декабре 2021 года началась реконструкция знакового для Химок спорткомплекса «Родина». Спорткомплекс «Родина» был построен 40 лет назад и является старейшим спортивным объектом городского округа. В 2018 году в одной из чаш бассейна обнаружили большую трещину. Здание обследовали и пришли к выводу, что спорткомплексу необходима реконструкция, а не локальный ремонт.

На еженедельном совещании правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что бассейн «Родина» откроют уже в этом году.

По результатам реконструкции в спорткомплексе появится новая чаша бассейна с современной системой водоснабжения. Для зрителей соревнований здесь оборудуют трибуны. В раздевалках, душевых и прочих помещениях, будет сделан косметический ремонт. Кроме того, здесь обновят оборудование. Ремонт ждет и фасад здания. Укрепят крышу, усилят фундамент и стены, заменят внутренние инженерные коммуникации. По плану работы должны завершить к концу текущего года.

«Строительные работы в спортивном комплексе ведутся ежедневно, на объекте работает больше 20 человек в смену. Мы полностью контролируем ход работ. Сейчас возводим входную группу, прокладываем новые коммуникации, обустраиваем чашу бассейна, в отдельных помещениях уже началась отделка. Более четырех тысяч химчан будут заниматься в новом спорткомплексе, в том числе в секциях по плаванию, современному пятиборью, художественной гимнастике, спортивной аэробике, мини-футболу, самбо и теннису», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Спорткомплекс «Родина» будет полностью безбарьерным, основной бассейн будет приспособлен для маломобильных посетителей.

До закрытия в спорткомплексе занимались плаванием более 800 детей. Здесь работали секции по современному пятиборью, художественной гимнастике, спортивной аэробике, мини-футболу и самбо. На время проведения работ по реконструкции юные спортсмены посещают занятия на других спортивных объектах.

После открытия спорткомплекс «Родина» продолжит принимать учеников «Спортивной школы «Химки», посетителей групп оздоровительного плавания физкультурно-спортивного клуба инвалидов «БЛАГО» и группы оздоровительного плавания по программе «Активное долголетие».