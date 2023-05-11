Подмосковье 11 мая 2023, 17:21 Строительство пяти поликлиник началось в Подмосковье в первом квартале года Такой построят новую поликлинику в Серпухове / Главгосстройнадзор МО

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С начала года в Подмосковье началось строительство пяти поликлиник. Самую крупную из них откроют в Ленинском округе.

Как сообщили в Главгосстройнадзоре региона, самую крупную поликлинику начали строить в деревне Мисайлово в Ленинском округе. В ней смогут принимать 1000 пациентов в смену. Также в микрорайоне Ивановские Дворики в Серпухове появится медучреждение на 700 посетителей, а в микрорайоне Саввино в Балашихе — на 670.

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Поликлиники также построят в поселке Заречье в Одинцове и в Лобне.

За год в Подмосковье построили 15 объектов здравоохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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