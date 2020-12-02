Строительство пяти домов завершили в проблемном ЖК «Болтино» в Мытищах

В мытищинском ЖК «Болтино» завершилось строительство пяти проблемных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

В жилом комплексе завершили строительство домов №№ 1,2,3,4,5. Застройщик уведомил об этом Стройнадзор, в ближайшее время там пройдет итоговая проверка.

«С 7 по 25 декабря инспекторский состав проведет на объекте итоговую проверку», — уточнил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Строительство домов было начато в 2013-м году и должно было завершиться в 2016. Работы не были закончены вовремя из-за низких темпов строительства и отсутствия финансирования. Завершение строительства ЖК «Болтино» было взято на особый контроль Стройнадзора.

В ноябре 2018 года застройщика признали банкротом. Для завершения строительства был найден инвестор, открыта кредитная линия финансирования строительных работ. С декабря 2019 застройщиком возобновлено строительство ЖК, проведены пуско-наладочные и другие работы.

В ближайшее время будет завершено строительство остальных семи корпусов жилого комплекса. Квартиры в ЖК «Болтино» в настоящий момент ожидают 143 дольщика.