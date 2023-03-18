Подмосковье 18 марта 2023, 12:46 Строительство пяти долгостроев планируют завершить в Подольске до конца года Галина Добрынина

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В Подольске до конца года планируют завершить строительство и ввести в эксплуатацию пять проблемных объектов, ключи получат более 600 дольщиков. Об этом сообщила замглавы администрации округа Елена Лебеденко.

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«В отношении домов номер один и три в поселке Быково на улице Спортивная в настоящее время проходит проверка Госстройнадзора Московской области. Срок ее проведения составляет 10 дней. В связи с тем, что там отсутствуют серьезные замечания, планируем ее завершение в более короткий срок», — рассказала Лебеденко.

Галина Добрынина

Также во втором квартале 2023 года запланирован ввод в эксплуатацию МКД в микрорайоне Климовск на улице Серпуховская, 3А. Это позволит восстановить права 263 участников долевого строительства.

В апреле итоговая проверка Главгосстройнадзора планируется в ЖК «Шепчинки» на улице Пионерская, 15, корпус 1. Свои квартиры там ожидают 128 жителей. К августу инспекторы ведомства планируют провести проверку в ЖК «Шепчинки» в доме № 54 на улице Ватутина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что регион окончательно решит вопрос с обманутыми дольщиками до конца 2023 года.

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