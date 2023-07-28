28 июля 2023, 10:39
Строительство пешеходной зоны началось на Высотной улице в Подольске
Благоустройство городского центра началось в Подольске. Первым делом обновят пешеходную зону на Высотной улице.
После благоустройства на пешеходной зоне появится дорожка протяженностью около 500 метров. Вдоль нее установят лавочки, стильные фонари и урны. Также построят три зоны отдыха с теневыми навесами.
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Сейчас рабочие делают основание для нового тротуара: расчищают грунт, устанавливают бордюры, насыпают песок и щебень. Специально огородили многолетние дубы и сосны, у подножия которых будут проводиться работы, чтобы не повредить их. После на территории проведут дополнительное озеленение.
Благоустройство проведут в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков побывал на объекте и проверил сроки и качество работ.
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Подольск
Благоустройство
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