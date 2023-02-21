Подмосковье 21 февраля 2023, 15:06 Строительство первых домов началось в поселке для врачей в Домодедове

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Первые пять человек приступили к строительству своих домов в поселке для врачей в Домодедове, три из них уже зарегистрировали объекты в ЕГРН. Проект реализуется в рамках региональной программы «Земля врачам».

Помимо Домодедова, таких поселков в регионе еще четыре: в Богородском, Сергиевом Посаде, Ступине и Воскресенске.

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«Из 125 участков общей площадью 18,6 гектара здесь выдано 117. Средний размер каждого участка — восемь соток. Землю в поселках для врачей получили порядка 380 человек», — сообщила курирующий имущественный блок зампред правительства Московской области Анна Кротова.

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Сейчас в поселке в Домодедове прокладывают водоснабжение и водоотведение. Там уже провели электричество и установили уличное освещение.

«В этом году планируется завершить асфальтирование внутренних дорог, построить входные группы и установить детскую площадку», — добавила Анна Кротова.

Врач Елена Щербинина проработала 21 год в городской больнице в Домодедове. Она одна из первых построила дом в поселке.

«Отдельные поселки для медиков — отличная инициатива, а земля — это просто огромная поддержка. Дом построили, сейчас занимаемся внутренней отделкой», — поделилась Елена Щербинина.

Сергей Самойлов также получил землю и за несколько месяцев возвел дом. Он работает в клинической лабораторной диагностике Домодедовской городской больницы. Его медицинский стаж составляет 12 лет.

«После проведения всех коммуникаций планируем жить круглогодично. Сейчас там бываем по выходным, занимаемся хозяйством», — поделился впечатлениями Сергей Самойлов.

С начала этого года в Подмосковье более 100 врачей получили участки. Всего по программе предоставили землю 1,7 тысячи специалистам.

В январе губернатор Воробьев поручил усилить привлечение медицинских специалистов в Подмосковье.

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