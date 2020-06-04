Строительство первого этапа молочного комплекса завершается под Волоколамском

Эти волоколамские буренки, говорят фермеры, живут как на курорте. Даже на камеру особого внимания не обращают. Недавно они переехали в новый комплекс, который еще строится. Это, кстати, по-своему уникальный опыт — работы идут параллельно с заселением животных. Эксперимент проводят под контролем Минсельхоза Подмосковья.

«Безусловно, позитивная динамика присутствует, и я очень рассчитываю, что уже в июне — начале июля мы полностью этот комплекс закончим», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

А таких комплексов планируется построить еще три. Масштабный проект рассчитан до конца 2021 года. Поголовье растет. Если сейчас на ферме почти 1200 дойных коров, то со строительством нового комплекса их количество увеличат вдвое. Пока первые коровы-новоселы новым домом довольны, отмечает Андрей Разин.

Источник фото: телеканал «360»

Почти 80 процентов работ позади. Остается поставить стойла — и комплекс будет готов. Его сделали максимально просторным и вентилируемым.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь будут вентиляторы висеть большие, когда будет сильно жарко, будут включаться вентиляторы. Комфорт для коров создан здесь уникальный», — сказал исполнительный директор ООО «ТиЭйч — Рус Милк Фуд» Расул Алиев.

Не помешал даже коронавирус. Руководство обеспечило сотрудников необходимой защитой. На это потратили миллионы, но здоровье коллектива — на первом месте.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас ферма производит 33 тонны молока в день, но после строительства всех комплексов цифра вырастет до 167.