Строительство первого этапа молочного комплекса завершается под Волоколамском
«Безусловно, позитивная динамика присутствует, и я очень рассчитываю, что уже в июне — начале июля мы полностью этот комплекс закончим», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
А таких комплексов планируется построить еще три. Масштабный проект рассчитан до конца 2021 года. Поголовье растет. Если сейчас на ферме почти 1200 дойных коров, то со строительством нового комплекса их количество увеличат вдвое. Пока первые коровы-новоселы новым домом довольны, отмечает Андрей Разин.
Почти 80 процентов работ позади. Остается поставить стойла — и комплекс будет готов. Его сделали максимально просторным и вентилируемым.
«Здесь будут вентиляторы висеть большие, когда будет сильно жарко, будут включаться вентиляторы. Комфорт для коров создан здесь уникальный», — сказал исполнительный директор ООО «ТиЭйч — Рус Милк Фуд» Расул Алиев.
Не помешал даже коронавирус. Руководство обеспечило сотрудников необходимой защитой. На это потратили миллионы, но здоровье коллектива — на первом месте.
Сейчас ферма производит 33 тонны молока в день, но после строительства всех комплексов цифра вырастет до 167.