Подмосковье 27 марта 2023, 13:37 Строительство павильона для гольфа в деревне Раево начнется во втором квартале 2023 года ООО «Русспецстрой».

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Павильон для занятий голофом построят в деревне Раево в Одинцовском округе. К строительству приступят уже во втором квартале 2023 года.

«Планируемый павильон для тренировок и занятий гольфом пополнит инфраструктуру гольф-клуба в Одинцовском городском округе. Общая площадь спортивного объекта составит порядка 700 квадратных метров», — отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Тренироваться в павильоне можно будет не только летом, но и зимой. Согласно плану, здание имеет форму расправленного крыла. Его разместят на самой высокой точке, в северной части поля для гольфа. В гольф-клубе появятся две тренировочные комнаты, холл, зал для мини-гольфа, технические и бытовые помещения.

Территорию вокруг павильона также благоустроят: у террасы разместится круговая дорожка, газон и зона с кострищем.

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