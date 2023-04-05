Подмосковье 05 апреля 2023, 16:29 Строительство парковки на 687 машин у технологического лицея имени Долгих началось в Истре Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Минстрой Подмосковья сообщил, что в Истре приступили к обустройству парковки возле уникального технологического лицея имени Долгих. Площадка будет рассчитана на 687 машин.

Сейчас рабочие делают насыпь земляного полотна на будущей парковке и прилегающем участке. Параллельно проводится переустройство инженерных коммуникаций и разработка котлована под канализационную насосную станцию.

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К 1 сентября планируется открытие первой очереди новой подъездной дороги к лицею, протяженность которой составит свыше 3,3 километра. Двухполосная трасса свяжет образовательный комплекс с близлежащими населенными пунктами и крупными транспортными артериями. Появится возможность выезда на Волоколамское шоссе и «Балтию».

Уникальный лицей с IT-уклоном сдадут досрочно — об этом сообщил в начале года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он рассказал, что в учебное заведение попадут самые одаренные дети региона и страны.