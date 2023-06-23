Подмосковье 23 июня 2023, 18:41 Строительство одноуровневой кольцевой развязки началось на Рогачевском шоссе в Лобне Минтранс Подмосковья

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Строители приступили к устройству одноуровневой кольцевой развязки на Рогачевском шоссе в Лобне. Работы проводят в рамках строительства Северного обхода Лобни. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города, что поможет разгрузить Краснополянскую улицу, улучшить выезд на Рогачевское шоссе, а время выезда из Лобни сократится еще на десять минут», — заявил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Все работы на западном участке Северного обхода планируют завершить в конце 2024 года. Также сейчас продолжается строительство двухкилометровой развязки на пересечении Дмитровского шоссе и Северного обхода. Движение на транспортном участке намерены открыть уже к сентябрю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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