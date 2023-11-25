Подмосковье 25 ноября 2023, 12:18 Строительство очистных сооружений под Солнечногорском планируют завершить в ноябре 2024 года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Специалисты продолжают работы по монтажу резервуаров при строительстве очистных сооружений в деревне Осипово под Солнечногорском. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на ноябрь 2024 года.

Строительство очистных сооружений в деревне Осипово ведется по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Экология».

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Отметим, что действующие очистные сооружения под Солнечногорском были построены более 50 лет назад. За время эксплуатации оборудования оно устарело, и поэтому было принято решение о модернизации объекта.

После модернизации очистных сооружений их производственная мощность составит 27 тысяч кубических метров в сутки, что позволит обеспечить качественной услугой водоотведения порядка 62 тысяч жителей.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов отметил, что на сегодняшний день полностью завершены бетонные работы, а строители приступили к монтажу резервуаров.

«Также ведут работы на станции механической очистки», — добавил Алексей Синелобов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве и модернизации объектов водоснабжения на территории Московской области в 2023 году.

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