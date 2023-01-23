Подмосковье 23 января 2023, 10:53 Строительство очистных сооружений началось на Пироговском шоссе в Мытищах

Читать 360tv в

Строительство локальных очистных сооружений началось в Мытищах в рамках реконструкции Пироговского шоссе. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что работы планируется завершить в четвертом квартале 2024 года.

Реклама

Объект на участке длиной порядка 2,1 километра реконструируют от примыкания к Олимпийскому проспекту до Мытищинской хорды в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«На Пироговском шоссе построят два локальных очистных сооружения на участке между путепроводом через железную дорогу и примыканием к Мытищинской хорде — они будут выполнять функцию предварительной очистки сточных вод с поверхности дороги до нормативных показателей сброса в централизованную систему водоотведения», — подчеркнул министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Он также сообщил, что параллельно с работами продолжится переустройство инженерных коммуникаций в данной зоне.

В рамках проекта на Пироговском шоссе расширят проезжую часть до четырех полос, построят примыкания к транспортной развязке в составе дороги Виноградово — Болтино — Тарасовка, а также реконструируют существующий путепровод через железнодорожные пути. Для удобства пешеходов от Олимпийского проспекта до остановки «МИСИ» сделают тротуар и велодорожку, а также обновят павильоны остановок «МИСИ», «Динамо» и «РБК».

Реконструкция Пироговского шоссе улучшит его пропускную способность, а также транспортную доступность близлежащих жилых кварталов. Кроме того, работы обеспечат выезд на Мытищинскую хорду.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».