Подмосковье 15 мая 2023, 23:40 Строительство общежития предотвратили на территории древнего города Радонеж в селе Воздвиженское Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области предотвратило строительство общежития для мигрантов в границах территории Древнего города Радонеж в селе Воздвиженское в Сергиевом Посаде. Ранее о возведении объекта сообщило федеральное СМИ.

«Установлено, что на земельном участке с кадастровым номером 50:05:0140153:184 <…> размещены металлические контейнеры, что нарушает режим использования территории. На момент проведения проверки указанные контейнеры демонтировали», — уточнили в управлении.

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Владельцу участка направили предостережение о недопустимости нарушения. Ведомство проконтролирует ситуацию.

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