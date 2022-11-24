Подмосковье 24 ноября 2022, 12:03 Строительство объездной дороги в подмосковном селе Сватково вышло на завершающую стадию

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Этим летом в селе Сватково городского округа Сергиев Посад начали строительство объездной дороги. Она будет вести к производственным площадям в обход жилых домов. Сейчас работы вышли на завершающую стадию.

Протяженность объездной дороги в Сваткове составит 3,5 километра. Работы осложняло то, что для прокладки дороги потребовалось переносить газовые и электрические коммуникации. Сейчас газовые теплосети идут воздушным путем, их необходимо уложить в землю.

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«В настоящее время реализация проекта подходит к завершению. К 1 декабря будет выполнено 85% общего объема работы. [Это] все, что было запланировано на этот год», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Сергиев Посад Сергей Лопатников.

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Оставшиеся 15% работ будут выполнены в 2023 году.

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