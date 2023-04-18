Подмосковье 18 апреля 2023, 11:11 Строительство объектов института ядерных исследований проверили в Дубне

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Сотрудники Главгосстройнадзора проверили строительство объектов института ядерных исследований в Дубне. Это Криогенно-компрессорная станция и подстанция. Их планируют открыть к осени этого года.

Объекты находятся на территории Объединенного института ядерных исследований. Подстанцию реконструируют — там заменят оборудование и подключат дополнительные мощности для нового ускорителя NICA. Он будет находиться на строящейся станции.

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Новый ускоритель позволит ученым получить новые знания о строении ядерной материи.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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