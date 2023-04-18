18 апреля 2023, 11:11
Строительство объектов института ядерных исследований проверили в Дубне
Сотрудники Главгосстройнадзора проверили строительство объектов института ядерных исследований в Дубне. Это Криогенно-компрессорная станция и подстанция. Их планируют открыть к осени этого года.
Объекты находятся на территории Объединенного института ядерных исследований. Подстанцию реконструируют — там заменят оборудование и подключат дополнительные мощности для нового ускорителя NICA. Он будет находиться на строящейся станции.
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Новый ускоритель позволит ученым получить новые знания о строении ядерной материи.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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