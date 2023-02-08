Подмосковье 08 февраля 2023, 15:30 Строительство новых подстанций улучшит электроснабжение в Наро-Фоминске в 2023 году

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В 2023 году «Мособлэнерго» планирует построить в Апрелевке две трансформаторные подстанции. Также в населенном пункте отремонтируют 2,42 километра воздушных линий электропередачи. Работы обеспечат бесперебойным электричеством жителей Наро-Фоминска.

Первую подстанцию возведут на Республиканской улице. От нее проложат две кабельные линии общей протяженностью 400 метров. Эти мероприятия повысят качество электроснабжения 30 домовладений.

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Вторую трансформаторную подстанцию построят в СНТ «Дачное» в Апрелевке. Сейчас на ее месте работает устаревшая конструкция.

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Также в Апрелевке отремонтируют 2,42 километра воздушных линий электропередач. Там заменят опоры, провода и расчистят трассы от деревьев и кустарников.

«Программа по повышению надежности реализуется по поручению губернатора с 2021 года. Работы по обновлению электросетевого хозяйства проводятся в районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей», — сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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