Подмосковье 21 июня 2023, 12:28 Строительство новых переходов через ж/д пути началось на Курском направлении в Подмосковье Московская железная дорога

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На станциях Львовская, Шарапова охота и Чепелево в Подмосковье началось строительство новых одноуровневых переходов через железнодорожные пути. Об этом сообщил Минтранс региона со ссылкой на МЖД.

Переходы будут оборудованы световой и звуковой сигнализацией, ограждением и знаками безопасности. Для увеличения обзора сделают накопительные площадки S-образной формы. Это позволит пешеходу сконцентрировать внимание на поездах и не оказаться на путях в непосредственной близости от состава.

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Строительство проводится за счет средств компании «РЖД».

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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