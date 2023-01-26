Подмосковье 26 января 2023, 12:21 Строительство новых очистных сооружений начнется в Сергиевом Посаде в феврале

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Работы по строительству новых канализационных очистных сооружений мощностью 40 тысяч кубических метров в сутки начнутся в Сергиевом Посаде в феврале. Системы планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

На реализацию проекта направили 4,6 миллиарда рублей из средств областного бюджета и Фонда национального благосостояния. Конкурс по определению подрядчика уже завершен, в течение недели с победителем подпишут контракт.

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Существующие очистные сооружения ввели в эксплуатацию в 1972 и в 1986 годах, они обслуживают порядка 97 тысяч местных жителей. Сейчас системы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Отмечается, что степень очистки сточных вод по некоторым показателям не отвечает нормативным требованиям, а нагрузка на канализацию увеличивается в Сергиевом Посаде на фоне застройки округа.

«Современные очистные сооружения включают в себя такие технологии, как механическая и биологическая очистка сточных вод, реагентное удаление фосфора и доочистка с последующим ультрафиолетовым обеззараживанием», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

До момента запуска нового комплекса очистных сооружений будет поддерживаться работа старых систем, после чего их законсервируют.

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