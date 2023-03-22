Подмосковье 22 марта 2023, 17:04 Строительство новых очистных сооружений началось в Солнечногорске

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Строительство новых очистных сооружений начали рядом со старым комплексом в деревне Осипово под Солнечногорском. Такие уже построили в Люберцах, а в этом году достроят в Щелкове. Третьими по величине станут очистные в Солнечногорске, их запустят в следующем году.

Комплексу очистных сооружений № 1 уже 52 года. Степень износа — 75%. Он принимает в среднем по 17 тысяч кубометров стоков в сутки, а во время паводков почти в два раза больше. Однако вскоре его заменят современные очистные, которые строят рядом по президентской программе.

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«Благодаря такому федеральному проекту под контролем губернатора у нас приступил к реализации проект по строительству новых очистных сооружений емкостью 27 тысяч кубов. Соответственно, в 2022 году подготовительные работы начались, в этом году получено разрешение на строительство. Подрядчик, генеральный подрядчик, подрядчики определены, и уже на сегодня ведутся активные строительные работы», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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Пока большая стройка на стадии подготовки фундамента, к концу года доделают контур всех сооружений. Запуск намечен на октябрь 2024-го, тогда же работу прекратят старые очистные сооружения.

«Мало того, что весь Солнечногорск они обслуживают, но еще и возможно присоединение других территорий по обслуживанию к этим очистным сооружениям, потому что мощности будут позволять. Проект очень серьезный, масштабный», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

На выходе здесь будут получать три фракции: воду, которая подойдет для рыбных хозяйств, песок для коммунальщиков и иловый остаток, который пустят на переработку. Также планируют модернизировать и переместить в новое здание лабораторию, в которой изучают качество воды из разных точек Солнечногорска.

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