Подмосковье 02 марта 2023, 09:32 Строительство новых котельных решит вопросы с отоплением в микрорайоне Лопатинском в Воскресенске

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Временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин провел встречу с жителями по вопросу отопления в микрорайоне Лопатинском. Горожанам рассказали о строительстве двух новых котельных, которые будут полностью обеспечивать теплом эту часть города.

Отсутствие тепла в домах микрорайона стало главной темой встречи жителей с руководством округа и теплоснабжающей организацией.

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«Ситуация была переломлена практически за одну неделю. Мы встали на особый контроль у Андрея Юрьевича Воробьева. Сразу после этого был проведен ряд совещаний, внесены изменения в инвестпрограммы. Я хочу еще раз со всей ответственностью сказать: две котельные — одна в 2023-м, другая в 2024 году — будут сделаны», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Разобраться в вопросе и обозначить пути решения приехал лично первый заместитель «Газпром теплоэнерго МО» Игорь Подмогильный.

«Мы планируем за счет своих денег вложить 13 миллиардов рублей. То есть мы вкладываем свои деньги и через 25 лет возвращаем имущество муниципалитету. Было подписано соглашение <…>, что нам муниципалитет передает 36 котельных, которые мы в течение 25 лет полностью меняем», — рассказал первый заместитель генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго МО» Игорь Подмогильный.

На сегодняшний день оборудование котельных изношено почти на 90% и нуждается в замене. Так, котельная № 3 в морозы попросту не справляется с нагрузкой.

«Мы не можем в полном объеме предоставить услугу в морозы. Если в тепло эта котельная каким-то образом работает, то в морозы — нет. Плюс большой фактор влияет — открытый водоразвод», — сказал директор воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Дмитрий Хрипунов.

Ремонт и модернизация котельной № 3 начнется уже в этом году.

«Данная котельная попала в первый этап — мы строим новую котельную блочно-модульную. Она у нас заложена в программе. Сейчас подходят к концу проектно-изыскательские работы, то есть конкурс отыгран. Мы все надеемся, что не подведем вас и к началу отопительного сезона — 2023/2024 котельная будет запущена», — добавил начальник отдела управления проектами ООО «Газпром теплоэнерго МО» Всеволод Осповат.

По данным «Газпром теплоэнерго МО», в Воскресенске в замене нуждаются более 200 километров теплосетей. Сейчас совместными усилиями управляющих компаний и администрации округа разрабатывается дорожная карта по устранению недочетов.

Жители Лопатинского на встрече говорили и о качестве воды, о необходимости увеличить давление в трубах для большего напора, коснулись и финансовой стороны вопроса. Так, жильцам пообещали сделать перерасчет за недополученные коммунальные услуги.

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