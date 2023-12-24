Подмосковье 24 декабря 2023, 21:12 Строительство новой школы в Дмитрове завершили на 97% Телеканал «360»

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Строительство школы на 1,1 тысячи учеников почти завершили в пятом микрорайоне Дмитрова. Возведение объекта велось в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», а его готовность составляет 97%.

Старший производитель работ «Новой строительной компании ВСК» Андрей Демидов рассказал, что сейчас в здании ведутся работы по отделке и пусконаладочные работы по инженерным коммуникациям.

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«Наладка пожарной сигнализации, безопасности, вентиляции и энергоснабжения. Классы у нас готовы на 100%, осталось заполнить оборудованием, установить парты, доски и детей можно запускать», — рассказал Андрей Демидов.

Новая школа поразит учеников своими размерами. Большие холлы, библиотека с комфортными зонами для чтения, просторная столовая, спортзал с душевыми, светлые кабинеты, где предусмотрено все.

Помимо основных дисциплин здесь планируют реализовывать проекты «Кванториум» и «Открытый стадион». Также будут подготовлены классы «Роскосмоса».

«Поставка оборудования у нас в январе, заканчиваем в марте уже с монтажом. Оборудование у нас уже оплачено, в комплектации, ждет выезда с места к нам», — добавил Андрей Демидов.

Школу смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрели лифты и специальные санузлы. К открытию благоустроят территорию — организуют подъездные пути, спортивную и игровую площадки. Новое учебное заведение поможет ликвидировать вторую смену в соседней школе, а также снизить нагрузку на ряд других школ в городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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