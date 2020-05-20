Строительство новой школы на 1100 мест возобновили в Балашихе

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на объекте временно приостанавливали строительные работы. Был достаточно долгий перерыв, из-за которого скорректировался срок ввода школы в эксплуатацию. Общестроительные работы будут закончены в октябре. После этого проведем лицензирование и начнем переводить туда детей. Застройщик обязался сделать все возможное для того, чтобы максимально сократить сроки строительства», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что на площадке соблюдены все меры предосторожности. Работы на объекте ведутся в соответствии со всеми необходимыми требованиями Роспотребнадзора и регламентом, разработанным Министерством строительства Московской области.

«С 12 по 18 мая мы сдавали площадку на соответствие стандартам, в которые входило заключение договора с медиками и обеспечение объекта средствами индивидуальной защиты. После проверки приступили к строительным работам и уже со следующей недели начнем полный цикл работы и войдем в график. На сегодняшнем этапе у нас завершены монолитные работы, завершаем работы по кладке. Также приступили к фасадным работам, заканчиваем наружные инженерные сети. Параллельно ведутся наружные работы и благоустройство территории», — сообщил руководитель проекта Алексей Калинагорский.

В настоящий момент на площадке задействовано 65 человек и 5 единиц техники. У сотрудников регулярно измеряют температуру, они проходят медицинский осмотр и получают защитные маски и перчатки. Кроме того, каждые 3 часа на объекте проводится санитарная обработка.