Подмосковье 11 февраля 2023, 19:44 Строительство новой школы на 1000 мест стартовало в Жуковском

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В 5-м микрорайоне Жуковского началось строительство школы на 1000 мест. Местные жители ждали учебного заведения около 30 лет.

На торжественную церемонию закладки камня пришли воспитанники детских садов, которые через два года станут первыми учениками школы. Под камень поместили капсулу с письмами от главы Жуковского Юрия Прохорова и подрядчика. Послание предназначено для учащихся 2073 года.

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«Я благодарен правительству Московской области, губернатору за такую возможность. Мы, конечно же, не смогли бы за счет своего бюджета осуществить такое строительство», — сообщил Прохоров.

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Рядом с новой школой построят стадион со спортивной и игровой площадками.

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