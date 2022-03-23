Строительство развязки на трассе М-8 в Мытищах завершится к концу года

Развязку на 19-м километре М-8 «Холмогоры» достроят к концу 2022 года в Мытищах. Там сделают пять съездов и два боковых проезда.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что развязка разгрузит выезд из Мытищ на трассу. Строительство закончится в конце четвертого квартала этого года.

В «Центравтомагистрали» сообщили, что участок с 16-го по 35-й километр на М-8 реконструировали ранее. Количество полос увеличили с четырех до восьми.

Ранее, в 2020 году, реконструировали участок с 29-го по 25-й километр. В Минтрансе добавили, что расширение проезжей части запланировали и на участке с 35-го по 47-й километр — от Пушкино до ЦКАД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах 2022 года.