Подмосковье 25 января 2023, 08:17 Строительство новой поликлиники в Ногинске начнется в конце 2023 года

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Новая поликлиника появится в микрорайоне Заречье в Ногинске. Ее строительство начнется в конце 2023 года. Об этом сообщил глава Богородского округа Игорь Сухин на еженедельном оперативном совещании.

Трехэтажное здание поликлиники будет включать в себя отделение для взрослых на 350 посещений в смену и отделение для детей на 150 посещений в смену. В поликлинике разместятся рентгеновский кабинет, УЗИ, клинико-диагностическая лаборатория.

«Поликлиника, которая появится на 2-й Глуховской улице рядом со зданием скорой помощи, будет рассчитана на 500 посещений в смену. Она в микрорайоне Заречье очень востребована. Губернатор Подмосковья не раз подчеркивал важность обеспечения населения комфортным получением медицинских услуг. С появлением поблизости поликлиники жителям этого микрорайона будет гораздо удобнее», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Здание новой поликлиники возведут в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы профинансируют за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Открытие новой поликлиники позволит реализовать в муниципалитете инновационные методы диагностики и лечения жителей, обеспечит комфорт и безопасность для пациентов, а также удобство и эффективность для персонала.

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