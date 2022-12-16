Подмосковье 16 декабря 2022, 16:28 Строительство новой котельной началось в поселке Первомайском под Истрой

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Новую котельную начали строить в поселке Первомайском под Истрой. Она заменит частную котельную, построенную 70 лет назад, на которой износ теплового оборудования достигает почти 100%. Ход работ проверила глава городского округа Татьяна Витушева.

Сегодня более 2500 жителей поселка получают отопление и горячее водоснабжение от частной котельной, которая принадлежит ОАО «Ново-Иерусалимский кирпичный завод». Периодически в поселке наблюдаются перебои с теплоснабжением. Единственным решением проблемы стало строительство новой муниципальной котельной.

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При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Министерства энергетики Московской области строительство котельной в Первомайском было включено в государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоснабжения».

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Работы по подготовке фундамента на объекте уже начали. Подрядчик приступит к монтажу котлового оборудования в январе 2023 года.

«Строительные работы идут по новым технологиям и не зависят от погодных условий. Срок ввода в эксплуатацию — это лето 2023 года. В связи с этим мы планируем, что данная котельная вступит в новый отопительный сезон следующей зимы уже в полном объеме», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Практически все оборудование, которое будет установлено на данном объекте, — отечественного производства. Более того, оно произведено в Московской области, что исключает проблемы с дальнейшей его эксплуатацией или заменой.

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