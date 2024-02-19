Подмосковье 19 февраля 2024, 11:24 Строительство нового вокзала и переходов через ж/д пути обсудили на встрече с жителями Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Встреча с жителями прошла в Восточном микрорайоне в Лобне. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Анна Кротова рассказала о развитии транспортной сферы, в том числе о строительстве конкорса и обустройстве переходов через железнодорожные пути.

«Были вопросы по транспортной доступности, услышала благодарность за Северный обход, что особенно приятно, ведь я тоже имела отношение к этому проекту. Взяла время на решение с автобусным сообщением. Процесс не быстрый, необходимо оценить доступность дорог в микрорайоне для общественного транспорта», — рассказала Анна Кротова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Также с жителями обсудили ремонт колонок. Водоканал «Чайка» готов их заменить. Также специалисты могут спроектировать новый водопровод по инициативе жителей.

Кроме того, в начале марта в микрорайоне пройдет встреча по вывозу мусора, а сегодня в 15:00 Анна Кротова обсудит с жителями планы на детский сад «Золотой петушок».

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».