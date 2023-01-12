Подмосковье 12 января 2023, 15:48 Строительство нового спортивного комплекса завершилось в Мытищах

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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 2,6 тысячи квадратных метров появился в деревне Марфино в Мытищах.

«В нем разместились современный универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, залы для единоборств и силовых тренировок, раздевалки, тренерские и кафе. Вокруг здания благоустроена территория и зеленая зона», — отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

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Кроме того, на территории спорткомплекса появились парковки и места для отдыха. Строительство ФОКа осуществлялось по госпрограмме за счет средств бюджета.

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В 2023 году в Подмосковье появится еще 8 спортивных объектов, в том числе, футбольный манеж, стадионы, ФОКи с крытым катком и универсальным спортивным залом.

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