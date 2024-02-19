Подмосковье 19 февраля 2024, 13:57 Строительство нового съезда на Каширское шоссе началось в Ленинском округе Пресс-служба администрации города или района

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В Ленинском округе приступили к обустройству нового съезда на Каширское шоссе длиной свыше 329 метров. В Минтрансе Подмосковья отметили, что этот участок станет частью транспортной развязки на Володарском шоссе.

Сейчас на участке выполняют переустройство водопровода. Параллельно продолжается устройство свайных фундаментов под опоры будущего путепровода через Каширское шоссе. Также ведется строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и автодорогой А-105. Завершить строительство развязки планируется в конце 2024 года.

Пресс-служба администрации города или района

Ожидается, что реализация проекта поможет увеличить пропускную способность Каширского шоссе на 25-30%, что позволит ликвидировать пробки. Жителям новых микрорайонов и деревень Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово станет проще добираться домой с работы. Транспортная доступность сел Остров и Молоково тоже улучшится.

В мае 2023 года в Подмосковье на три года раньше открыли съезд с Володарского шоссе на автодорогу А-105. Это сократило время в пути до Москвы с одного часа до 20 минут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что тоннель на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда в Красногорске достроят в 2025 году. Кроме того, в городском округе откроют два путепровода и две новые дороги в этом году.

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