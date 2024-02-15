Подмосковье 15 февраля 2024, 18:37 Строительство нового производственного комплекса завершили на территории ОЭЗ «Дубна» Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Научно-производственный комплекс «Дедал» завершил строительство корпуса, в котором будет выпускаться оборудование для обеспечения физической защиты объектов различной категории сложности. В ближайшее время его запустят в работу.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что площадь нового производственного объекта превышает шесть тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в реализацию составил 1,13 миллиарда рублей.

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«За счет запуска производства на предприятии будет создано порядка 460 рабочих мест», — добавила Зиновьева.

НПК «Дедал» является резидентом ОЭЗ «Дубна» и производит средства охранной сигнализации помещений, системы контроля доступа, средства обнаружения оружия, металлодетекторы и другое оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве пяти новых индустриальных парков. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в регионе функционируют 69 таких объектов.

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