Подмосковье 26 января 2023, 18:26 Строительство нового корпуса школы №13 в Строкино завершится до конца года

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Строители начали делать крышу на здании школьного корпуса в селе Строкино (Раменский округ). Ход работ проконтролировали специалисты подмосковного Минстроя.

Сейчас ведутся работы по армированию и бетонированию плиты перекрытия третьего этажа. Приступили к возведению крыши и перехода в основное здание школы. Строительная готовность объекта составляет около 40%.

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Новый трехэтажный корпус школы будет рассчитан на 450 человек. Здание отдадут старшим классам, для которых оборудуют 18 учебных классов, мастерские, медпункт, актовый зал и другие помещения.

Завершить все работы и открыть корпус планируется в 2023 году. После этого вторая смена в школе будет ликвидирована.

Еще одна новая школа ликвидирует вторую смену в Павловской Слободе. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ее откроют к сентябрю 2024 года.