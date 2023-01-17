17 января 2023, 13:08
Строительство нового корпуса школы № 1 в Ногинске завершили на 60%
Строительство корпуса средней общеобразовательной школы № 1 на улице Советской в Ногинске завершено на 60%. Здание намерены ввести в эксплуатацию уже в этом году.
Новое здание площадью более 8,3 тысячи квадратных метров откроет двери 400 школьникам. В учебном корпусе появятся классы, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая и другие помещения. Прилегающая территория также будет благоустроена: там появится спортивное ядро и детские площадки.
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«На объекте ведутся работы по устройству фасада, внутренние отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций. Работы в графике», — говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
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Строительство школьного корпуса ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.
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Строительство
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