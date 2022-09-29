Строительство нового детского сада в Кубинке завершится до конца года | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 15:44 Поделиться Telegram

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Viber Строительство нового детского сада в Кубинке завершится до конца года

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Здание детского сада на 330 мест продолжают строить в Кубинке (Одинцовский округ). Готовность объекта составляет более 80%.

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«На объекте трудятся почти 150 рабочих и пять единиц техники. Строители завершают фасадные и кровельные работы, продолжают монтаж наружных и внутренних инженерных систем, в том числе вентиляции, электроснабжения, отопления. Ведется также отделка помещений, установка лифтового оборудования и благоустройство территории», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Завершить строительство детского сада планируется до конца 2022 года. В трехэтажном здании разместятся просторные игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составит более пяти тысяч квадратных метров.

Еще один новый детсад построят к 2023 году в рабочем поселке Новоивановское в Одинцове. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что такие объекты должны строиться быстро и качественно.

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